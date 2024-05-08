Кинув собаку об асфальт — у Києві поліцейські затримали чоловіка

Чоловік жбурнув собаку об асфальт. Фото: поліція Києва

У Києві чоловік у стані сп'яніння кинув собаку об асфальт. Поліція вже висунула чоловіку підозру у жорстокому поводженні з твариною.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у середу, 8 травня.

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Чоловік кинув собаку об асфальт

Жителька Києва подала заяву до Дніпровського районного відділення поліції, стверджуючи, що її сусід нашкодив її собаці. Вона пред’явила докази у вигляді відеозапису, де видно, як чоловік жбурляє собаку на землю. Зловмисником виявився 39-річний місцевий житель, який, як повідомляється, був п’яний.

Потерпіла собака. Фото: поліція Києва

Чоловік жбурнув собаку об асфальт. Фото: поліція Києва

Під керівництвом Дніпровської окружної прокуратури Києва, слідчі повідомили підозрюваному про звинувачення за жорстоке поводження з тваринами. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва чоловік знайшов небезпечний предмет. Біля сміттєвих баків він виявив боєприпаси.

Раніше у Києві викрили чоловіка, який здійснив квартирну аферу. Він незаконно перереєстрував право власності на оселю з померлого киянина на себе та продав її.