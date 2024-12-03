В Киеве судили водителя, который приобрел права и нарушил ПДД

Проверка документов. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Киеве судили мужчину, который на автомобиле нарушил ПДД. Также он предоставил полицейским поддельное водительское удостоверение.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В апреле 2024 года водитель автомобиля Skoda остановился после знака о запрещении остановки, чем нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов патрульной полицией он предоставил удостоверение водителя, которое оказалось поддельным.

По словам полиции, по номеру удостоверения в реестре отображается другое лицо, а в "Дії" открыть его не получилось. Водитель отметил, что был шокирован, поскольку сдавал тесты для получения документа.

Он рассказал, что ранее получил водительское удостоверение в сервисном центре МВД, но в 2021 году был лишен права управления. Через год он решил заново получить документ и искал в интернете пробные тесты и онлайн-обучение.

На одном из таких сайтов предлагалось получить права. Во время суда не смог доказать этот факт и предоставить ссылку на сайт или показать переписку. Мужчина рассказал, что общение проходило через чат-бот, который попросил предоставить паспорт, медицинскую справку, фото и справку РНОКПП.

Через неделю он получил водительское удостоверение и оплатил счет, который ему прислали, и был уверен, что оно действительно. Мужчина уверял, что стал жертвой мошенников.

В протоколе говорится, что на видео с бодикамеры патрульного водитель просил его отпустить и пытается "решить вопрос" неофициально. Также усматривается, что он не отрицал факт приобретения водительского удостоверения через интернет.

Решение суда

Суд признал виновным водителя и назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на два года.

Также он должен уплатить в пользу государства расходы по привлечению эксперта в размере 1514 гривен.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой, которую нашел на улице.

А в Ивано-Франковской области судили водителя, предлагавшего взятку полицейскому.