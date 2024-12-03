У Києві судили водія, який придбав права та порушив ПДР

Перевірка документів. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Києві судили чоловіка, який на автомобілі порушив ПДР. Також він надав поліцейським підроблене водійське посвідчення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У квітні 2024 року водій автомобіля Skoda зупинився після знаку про заборону зупинку, чим порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів патрульною поліцією він надав посвідчення водія, яке виявилось підробленим.

За словами поліції, за номером посвідчення в реєстрі відображається інша особа, а в "Дії" відкрити його не вийшло. Водій зазначив, що був шокований, оскільки складав тести для отримання документа.

Він розповів, що раніше отримав посвідчення водія в сервісному центрі МВС, але у 2021 році був позбавлений права керування. Через рік він вирішив заново отримати документ та шукав в інтернеті пробні тести й онлайн навчання.

На одному з таких сайтів пропонували отримати права. Під час суду не зміг довести цей факт та надати посилання на сайт чи показати листування. Чоловік розповів, що спілкування відбувалося через чат-бот, який попросив надати паспорт, медичну довідку, фото та довідку РНОКПП.

Через тиждень він отримав посвідчення водія й сплатив рахунок, який йому надіслали та був впевнений, що воно дійсне. Чоловік переконував, що став жертвою шахраїв.

У протоколі йдеться, що на відео з бодікамери патрульного водій просив його відпустити та намагається "вирішити питання" не офіційно. Також вбачається, що він не заперечував факт придбання посвідчення водія через інтернет.

Рішення суду

Суд визнав винним водія та призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном на два роки.

Також він має сплатити на користь держави витрати на залучення експерта в розмірі 1514 гривень.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який розплачувався в магазинах чужою банківською карткою, яку знайшов на вулиці.

А в Івано-Франківській області судили водія, який пропонував хабар поліцейському.