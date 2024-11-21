ДТП в Киеве на Дашкевича — пьяный водитель сбил ребенка

Повреждение на машине в результате столкновения. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на переходе 14-летнюю девушку. Он скрылся с места ДТП , однако полиция разыскала и задержала нарушителя.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры .

Читайте также:

ДТП на улице Дашкевича

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве по ул. Дашкевича. Водитель автомобиля Seat Toledo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 14-летнюю девушку на регулируемом пешеходном переходе.

ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. После совершенного мужчина покинул место аварии, но был задержан правоохранителями.

Вмятина на лобовом стекле. Фото: Нацполиция

Повреждение на лобовом стекле от удара. Фото: Национальная полиция

Какое состояние у девушки после ДТП

В результате ДТП пострадавшая девушка получила травмы средней тяжести и была госпитализирована в детскую больницу "Охматдет".

Уровень алкоголя в крови водителя, по данным Драгера, составил 2,33 промилле.

В настоящее время 33-летнему водителю объявлено подозрение за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой телесные повреждения средней тяжести, и сознательное оставление пострадавшей без помощи. Он находится под стражей.

В полиции также рассказали, что мужчина ранее был судим – осенью 2023 года его наказал Днепровский районный суд Киева за умышленное нанесение телесных повреждений работнику правоохранительных органов. Тогда ему было назначено 3 года ограничения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, недавно в Хмельницком пьяный водитель влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди.

А в Киеве на днях в результате дорожно-транспортного происшествия погиб известный преподаватель тактической медицины из Соединенных Штатов.