У Києві викладач такмеду із США загинув внаслідок ДТП

У Києві у ДТП загинув викладач такмеду із США
У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув викладач тактичної медицини зі Сполучених Штатів Майк Меолі. Цей чоловік був відданим другом України.
Про це повідомили у благодійному фонді PULSE.
Загинув американський волонтер
У Києві у дорожньо-транспортну пригоду потрапив викладач такмеду зі США Майк Меолі. Отримані ним травми виявилися несумісними з життям.
Майк Меолі, у минулому боєць морської піхоти США, був відданим другом України та справжнім професіоналом тактичної медицини.
"Особливий внесок Майка полягав у тому, що він був адвокатом внутрішнього українського розвитку. У той час, коли деякі західні експерти стверджували, що українці потребують постійного зовнішнього контролю, Майк твердо вірив: найкраща тактична медицина сьогодні створюється саме в Україні", — говориться у повідомленні.
Завдяки його внеску як афілійованого викладача в Україні функціонує мережа тренінгових центрів, авторизованих NAEMT (Національна асоціація екстрених медичних техніків).
Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва трапилася масштабна ДТП — автобус на швидкості протаранив автомобілі та МАФ. За даними очевидців, імовірною причиною смертельної аварії могла стати детонація боєприпасів у військовій машині.
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