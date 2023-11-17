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В Киеве волонтеры-мошенники собирают деньги с людей якобы на нужды армии

17 ноября 2023 10:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве волонтеры-мошенники собирают деньги с людей якобы на нужды армии
Волонтеры-мошенники в Киеве. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве неизвестные одели военную форму и утверждают, что они волонтеры и собирают наличные на ВСУ. На улице возник конфликт, поскольку оказалось, что мужчины никогда не служили. На место приехала полиция.

Об этом сообщил ветеран Олег Симороз.

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Ветеран рассказал, что в Киеве на выходе со станции метро "Героев Днепра" неизвестные мужчины надели военную форму и "клянчили" донати на ВСУ в ящик. Как выяснилось, они участники мошеннической организации "Спаси родную страну", которую возглавляет Николай Осаула. Между киевлянами и псевдоволонтерами возник спор.

"В ходе разговора мы узнали, что они не служили и соответственно у них нет никакого морального права одевать мультикам. Далее мы узнаем, что они работают здесь за ставку заработной платы, которую выплачивает фонд з денег, которые люди донатят на ВСУ. Ну и учитывая, что это наличные деньги, то поставить их на учет невозможно. Именно поэтому мошенникам так нравятся сборы наличных денег. Дальше часть денег в карман ну и на ВСУ немного, потому что надо же благодарности у ребят клянчить, потому что бизнес должен работать", — рассказал Симороз.

На улице начались "разборки". Приехали товарищи загадочных волонтеров, полиция, но мужчины в мультикаме вызвали организатора фонда и дело решили на месте.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили очередную псевдоволонтера, которая мошенническим способом завладела 1 000 000 грн средств пострадавших от российских оккупантов. Ей объявили подозрение.

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