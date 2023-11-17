В Киеве волонтеры-мошенники собирают деньги с людей якобы на нужды армии
В Киеве неизвестные одели военную форму и утверждают, что они волонтеры и собирают наличные на ВСУ. На улице возник конфликт, поскольку оказалось, что мужчины никогда не служили. На место приехала полиция.
Об этом сообщил ветеран Олег Симороз.
Псевдоволонтеры в Киеве
Ветеран рассказал, что в Киеве на выходе со станции метро "Героев Днепра" неизвестные мужчины надели военную форму и "клянчили" донати на ВСУ в ящик. Как выяснилось, они участники мошеннической организации "Спаси родную страну", которую возглавляет Николай Осаула. Между киевлянами и псевдоволонтерами возник спор.
"В ходе разговора мы узнали, что они не служили и соответственно у них нет никакого морального права одевать мультикам. Далее мы узнаем, что они работают здесь за ставку заработной платы, которую выплачивает фонд з денег, которые люди донатят на ВСУ. Ну и учитывая, что это наличные деньги, то поставить их на учет невозможно. Именно поэтому мошенникам так нравятся сборы наличных денег. Дальше часть денег в карман ну и на ВСУ немного, потому что надо же благодарности у ребят клянчить, потому что бизнес должен работать", — рассказал Симороз.
Волонтеры-мошенники, собирающие наличные деньги в Киеве, теперь используют тетушок и продолжают обманывать людей.— Симороз Олег Александрович (@SymorozOfficial) November 16, 2023
Сегодня с неравнодушными гражданами мы посетили одну из точек сбора наличных мошеннической организации «Спаси родную страну», которую возглавляет Николай Осаула. Ничего хорошего я… pic.twitter.com/zkeXXrdocG
На улице начались "разборки". Приехали товарищи загадочных волонтеров, полиция, но мужчины в мультикаме вызвали организатора фонда и дело решили на месте.
Напомним, недавно в Киеве разоблачили очередную псевдоволонтера, которая мошенническим способом завладела 1 000 000 грн средств пострадавших от российских оккупантов. Ей объявили подозрение.
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