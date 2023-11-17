У Києві волонтери-шахраї збирають готівку з людей нібито на потреби армії

Волонтери-шахраї у Києві. Фото: скриншот

У Києві невідомі одягнули військову форму і стверджують, що вони волонтери і збирають готівку на ЗСУ. На вулиці виник конфлікт, оскільки виявилося, що чоловіки ніколи не служили. На місце приїхала поліція.

Про це повідомив ветеран Олег Симороз.

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Ветеран розповів, що в Києві на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" невідомі чоловіки одягнули військову форму та "клянчили" донати на ЗСУ у скриньку. Як з'ясувалося, вони учасники шахрайської організації "Врятуй рідну країну", яку очолює Микола Осаула. Між киянами та псевдоволонтерами виникла суперечка.

"У ході розмови ми дізналися, що вони не служили і відповідно вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Ну і враховуючи, що це готівка, то обліковувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей і кишеню ну і на ЗСУ трохи, бо треба ж подяки у хлопців клянчити, бо бізнес має працювати. Схема тупа як двері", — розповів Симороз.

Волонтери-шахраї, які збирають готівку в Києві, тепер використовують тітушок та продовжують дурити людей.



Сьогодні з небайдужими громадянами ми навідалися до однієї з точок збору готівки шахраїської організації «Врятуй рідну країну», яку очолює Микола Осаула. Нічого хорошого я… pic.twitter.com/zkeXXrdocG — Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) November 16, 2023

На вулиці почалися "розбірки". Приїхали товариші загадкових волонтерів, поліція, але чоловіки в мультикамі викликали організатора фонду і справу вирішили на місці.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили чергову псевдоволонтерку, яка шахрайським способом заволоділа 1 000 000 грн коштів постраждалих від російських окупантів. Їй оголосили підозру.