Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві волонтери-шахраї збирають готівку з людей нібито на потреби армії arrow

У Києві волонтери-шахраї збирають готівку з людей нібито на потреби армії

17 листопада 2023 10:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві волонтери-шахраї збирають готівку з людей нібито на потреби армії
Волонтери-шахраї у Києві. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві невідомі одягнули військову форму і стверджують, що вони волонтери і збирають готівку на ЗСУ. На вулиці виник конфлікт, оскільки виявилося, що чоловіки ніколи не служили. На місце приїхала поліція. 

Про це повідомив ветеран Олег Симороз.  

Читайте також:

Псевдоволонтери у Києві

Ветеран розповів, що в Києві на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" невідомі чоловіки одягнули військову форму та "клянчили" донати на ЗСУ у скриньку. Як з'ясувалося, вони учасники шахрайської організації "Врятуй рідну країну", яку очолює Микола Осаула. Між киянами та псевдоволонтерами виникла суперечка.

"У ході розмови ми дізналися, що вони не служили і відповідно вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Ну і враховуючи, що це готівка, то обліковувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей і кишеню ну і на ЗСУ трохи, бо треба ж подяки у хлопців клянчити, бо бізнес має працювати. Схема тупа як двері", — розповів Симороз. 

На вулиці почалися "розбірки". Приїхали товариші загадкових волонтерів, поліція, але чоловіки в мультикамі викликали організатора фонду і справу вирішили на місці. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили чергову псевдоволонтерку, яка шахрайським способом заволоділа 1 000 000 грн коштів постраждалих від російських окупантів. Їй оголосили підозру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі