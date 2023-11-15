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В Киеве волонтер обогатилась на миллион гривен от пострадавших украинцев

15 ноября 2023 14:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве волонтер обогатилась на миллион гривен от пострадавших украинцев
Задержанная псевдоволонтер. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве задержали псевдоволонтера, которая мошенническим способом завладела 1 000 000 грн средств пострадавших от российских оккупантов. Ей объявили подозрение.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 50-летней уроженке Донецкой области в совершении 22 эпизодов мошенничества (ч. 1, ч. 2 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Задержан псевдоволонтер в Киеве
Задержанная псевдоволонтер. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Следствие установило, что фигурантка придумала историю о том, что занимается волонтерством и может покупать товары по скидке от 50 до 70 процентов в сети магазинов "Эпицентр". Под предлогом волонтерской деятельности она "продавала" разнообразную электронную технику, гаджеты и строительные материалы.

Женщина уверяла потерпевших покупать через нее товары по выгодной цене. Полученные деньги псевдоволонтер тратила на собственные нужды.

Обыск злоумышленницы в Киеве
Обыск у злоумышленницы. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Обыск злоумышленницы в Киеве
Обыск у злоумышленницы. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Обыск злоумышленницы в Киеве
Обыск у злоумышленницы. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В прокуратуре рассказали, что потерпевшими, как правило, были жители Ирпеня. Они хотели закупить строительные материалы для восстановления собственных домов, пострадавших в результате российских оккупантов.

Задержанной удалось обогатиться на около 1 млн грн. От ее действий пострадало 15 человек.

Сейчас следствие продолжается. Устанавливают данные других потерпевших от противоправных действий фигурантки.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове Служба безопасности Украины задержала доцента университета, работавшего на российское ГРУ и корректировавшего удары оккупантов по городу. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что предатель, "проведший" к окрестностям Киева почти 130 единиц российской бронетехники получил 15 лет заключения. Эта техника входила в состав передовых групп войск Российской Федерации, которые 24 февраля 2022 вторглись в Украину.

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