В Киеве 10 января вражеский дрон попал в дом - в ГСЧС показали последствия

Спасательные разбирают завалы в помещении. Фото: ГСЧС

В Киеве российский беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки в Соломенском районе столицы. Пожар в результате этого инициента удалось избежать.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, 10 января.

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Вражеский беспилотник попал в один из этажей жилого здания в столице. Во дворе повреждения получил легковой автомобиль. Предварительно обошлось без пострадавших.

"По состоянию на 10.30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 28 спасателей, а также задействовано пять единиц техники от ГСЧС.

Поврежден дом в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели на крыше поврежденного дома. Фото: ГСЧС

Спасатели осматривают место попадания. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, ночью 10 января россияне ударили по Киеву, там раздавался ряд взрывов . В результате атаки в Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку .

Ранее мы сообщали, что российская армия выпустила по Украине ударные дроны . Противовоздушная оборона уничтожила почти все беспилотники, но есть попадания.