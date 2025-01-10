В Киеве 10 января вражеский дрон попал в дом - в ГСЧС показали последствия

В Киеве вражеский дрон попал в дом — в ГСЧС показали последствия
В Киеве российский беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки в Соломенском районе столицы. Пожар в результате этого инициента удалось избежать.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, 10 января.
Дрон попал в здание в Киеве
Вражеский беспилотник попал в один из этажей жилого здания в столице. Во дворе повреждения получил легковой автомобиль. Предварительно обошлось без пострадавших.
"По состоянию на 10.30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 28 спасателей, а также задействовано пять единиц техники от ГСЧС.
Напомним, ночью 10 января россияне ударили по Киеву, там раздавался ряд взрывов . В результате атаки в Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку .
Ранее мы сообщали, что российская армия выпустила по Украине ударные дроны . Противовоздушная оборона уничтожила почти все беспилотники, но есть попадания.
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