Обстріл Києва 10 січня — уламки дрона впали на багатоповерхівку

У Києві уламки БпЛА впали на дах багатоповерхівки — фото
Російські окупанти в ніч проти 10 січня вдарили по Києві ударними дронами. В Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Наслідки обстрілів Києва 10 січня
Цієї ночі окупанти випустили на столиці "шахеди". В місті працювала ППО, однак внаслідок падіння уламків є руйнування.
Попередньо, обійшлося без постраждалих, але пошкоджено близько десяти автомобілів. Крім того, уламки впали на дах багатоповерхівки та пошкодили 15 поверх.
Один із жителів будинку Євгеній розповів, що прокинувся після тривоги і пішов до вбиральні. Коли вже повертався з неї, почув звук БпЛА, який наближався, і одразу заховався. Це врятувало чоловіка.
Водночас на вулиці пошкоджень зазнала автівка чоловіка. Зокрема, в авто вибиті вікна, понівечений капот і радіатор. Євгеній обмотав машину стрейч-плівкою, щоб вберегти її хоча б від дощу.
Нагадаємо, вночі 10 січня у Києві лунала низка вибухів. Повітряну тривогу у столиці оголосили через безпілотники, які запустили росіяни по українських містах.
Вже незадовго з'ясувалося, що уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. Новини.LIVE показали фото з місця удару.
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