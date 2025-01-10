Обстріл Києва 10 січня — уламки дрона впали на багатоповерхівку

Наслідки обстрілів Києва. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти в ніч проти 10 січня вдарили по Києві ударними дронами. В Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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Наслідки обстрілів Києва 10 січня

Цієї ночі окупанти випустили на столиці "шахеди". В місті працювала ППО, однак внаслідок падіння уламків є руйнування.

Попередньо, обійшлося без постраждалих, але пошкоджено близько десяти автомобілів. Крім того, уламки впали на дах багатоповерхівки та пошкодили 15 поверх.

Зруйнований дах багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований дах багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований дах багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Один із жителів будинку Євгеній розповів, що прокинувся після тривоги і пішов до вбиральні. Коли вже повертався з неї, почув звук БпЛА, який наближався, і одразу заховався. Це врятувало чоловіка.

Водночас на вулиці пошкоджень зазнала автівка чоловіка. Зокрема, в авто вибиті вікна, понівечений капот і радіатор. Євгеній обмотав машину стрейч-плівкою, щоб вберегти її хоча б від дощу.

Нагадаємо, вночі 10 січня у Києві лунала низка вибухів. Повітряну тривогу у столиці оголосили через безпілотники, які запустили росіяни по українських містах.

Вже незадовго з'ясувалося, що уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. Новини.LIVE показали фото з місця удару.