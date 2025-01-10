У Києві 10 січня ворожий дрон влучив у будинок — в ДСНС показали наслідки

Рятувальнии розбирають завали в приміщенні. Фото: ДСНС

У Києві російський безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки у Солом’янському районі столиці. Пожежі внаслідок цього інициденту вдалося уникнути.

Про це повідомили у ДСНС України у п'ятницю, 10 січня.

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Ворожий безпілотник влучив в один з поверхів житлової будівлі у столиці. У дворі пошкоджень зазнав легковий автомобіль. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

"Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині", — говориться у повідомленні.

На місці події працюють 28 рятувальників, а також задіяно п'ять одиниць техніки від ДСНС.

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники на даху пошкодженого будинку. Фото: ДСНС

Рятувальники оглядають місце влучання. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 10 січня росіяни вдарили по Києву, там лунала низка вибухів. Внаслідок атаки в Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

Раніше ми повідомляли, що російська армія випустила по Україні ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила майже усі безпілотники, але є влучання.