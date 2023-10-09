В Киеве упал строительный кран

Падение строительного крана. Фото: скриншот

В понедельник, 9 октября в Киеве произошел очередной неприятный инцидент. На Оболони упал строительный кран.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Падение строительного крана

Очевидцы сообщают, что в Оболонском районе упал строительный кран. Это произошло возле улицы Богатырская и Полярная.

Есть ли жертвы и пострадавшие, пока неизвестно. Детали уточняются.

Изменение движения транспорта

В связи с падением строительного крана на дорогу и контактную сеть по улице Полярная — улице Героев Днепра, изменено движение троллейбусов №44, №32 и автобусов №41, 41Д, 99.

Маршрут троллейбуса №44 теперь следует по траектории троллейбуса №24. Для троллейбусов №32 движение временно прекращено.

Автобусы №41, 41Д и 99 теперь следуют маршрутом: ул. Полярная — ул. Богатырская — ул. Лукьяненко — ул. Зои Гайдай, после чего двигаются по обычной схеме.

Напомним, что 30 сентября случился обвал Дегтяревского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE побывали на месте обрушения Дегтяровского моста в Киеве. Отметим, там обрушились недавно установленные прогоны.