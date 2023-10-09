У Києві впав будівельний кран

Падіння будівельного крана. Фото: скриншот

У понеділок, 9 жовтня, у Києві стався черговий неприємний інцидент. На Оболоні впав будівельний кран.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Падіння будівельного крана

Очевидці повідомляють, що в Оболонському районі впав будівельний кран. Це сталося біля вулиці Богатирської та Полярної.

Чи є жертви та постраждалі наразі невідомо. Деталі уточнюються.

Зміна руху транспорту

У зв'язку з падінням будівельного крана на дорогу та контактну мережу по вулиці Полярна — вулиці Героїв Дніпра, змінено рух тролейбусів №44, №32 та автобусів №41, 41Д, 99.

Маршрут тролейбуса №44 тепер слідує траєкторією тролейбуса №24. Для тролейбусів №32 рух тимчасово припинено.

Автобуси №41, 41Д і 99 тепер прямують маршрутом: вул. Полярна — вул. Богатирська — вул. Лук'яненко — вул. Зої Гайдай, після чого рухаються за звичайною схемою.

Нагадаємо, що 30 вересня, трапився обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалення Дегтярівського мосту в Києві. Зазначимо, там обвалилися нещодавно встановлені прогони.