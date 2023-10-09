Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві впав будівельний кран arrow

У Києві впав будівельний кран

9 жовтня 2023 08:49
оновлено: 08:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві впав будівельний кран
Падіння будівельного крана. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 9 жовтня, у Києві стався черговий неприємний інцидент. На Оболоні впав будівельний кран.

Про це повідомляють у соцмережах.

Читайте також:

Падіння будівельного крана

Очевидці повідомляють, що в Оболонському районі впав будівельний кран. Це сталося біля вулиці Богатирської та Полярної.

Чи є жертви та постраждалі наразі невідомо. Деталі уточнюються.

Зміна руху транспорту

У зв'язку з падінням будівельного крана на дорогу та контактну мережу по вулиці Полярна — вулиці Героїв Дніпра, змінено рух тролейбусів №44, №32 та автобусів №41, 41Д, 99.

Маршрут тролейбуса №44 тепер слідує траєкторією тролейбуса №24. Для тролейбусів №32 рух тимчасово припинено.

Автобуси №41, 41Д і 99 тепер прямують маршрутом: вул. Полярна — вул. Богатирська — вул. Лук'яненко — вул. Зої Гайдай, після чого рухаються за звичайною схемою.

Нагадаємо, що 30 вересня, трапився обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалення Дегтярівського мосту в Києві. Зазначимо, там обвалилися нещодавно встановлені прогони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз