Мобилизация 2023 — в Киеве вручили повестки любителям шашлыков в лесу

Отдыхающим в лесу вручают повестки. Фото: Дарницкое лесопарковое хозяйство

В одном из районов Киева в лесу был проведен противопожарный рейд. Отдыхающим вручили листовки об обращении с взрывоопасными предметами и повестки для уточнения данных.

Об этом сообщает Дарницкое лесопарковое хозяйство.

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Повестка за шашлык

В субботу, 27 мая, в Деснянском районе Киева лесоводы вместе со спасателями, полицейскими и военными провели противопожарный рейд.

"Леса города Киева больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих", — сказали в Дарницком лесопарковом хозяйстве.

Любителям шашлыков в лесу напомнили об опасности костра и вручили отдыхающим мужской статьи призывного возраста повестки для уточнения военно-учетных данных. Данный вид повесток в военкомат вручается для обновления информации о семейном положении, месте работы, состоянии здоровья и т.д.

Кроме того, отдыхающим вручили открытки об алгоритме действий при обнаружении взрывоопасных предметов. Также людям напомнили об административной ответственности при нарушении правил пребывания в лесу.

Противопожарный рейд в киевском лесу. Фото: Дарницкое лесопарковое хозяйство

Противопожарный рейд в киевском лесу. Фото: Дарницкое лесопарковое хозяйство

Противопожарный рейд в киевском лесу. Фото: Дарницкое лесопарковое хозяйство 1/3 _ 3

Напомним, что недавно мы писали, кто может вручать повестки во время войны. Этот документ вправе вручать не только представители ТЦК и СП, но и другие уполномоченные лица. В частности, к таковым относятся работники ЖЭКов и ОСМД.

Добавим, пограничники могут не разрешить выезд 17-летним юношам, не состоящим на военном учете. Если встанут на учет, то проблем не будет.