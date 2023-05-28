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В Киеве вручили повестки любителям шашлыков в лесу

28 мая 2023 13:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мобилизация 2023 — в Киеве вручили повестки любителям шашлыков в лесу
Отдыхающим в лесу вручают повестки. Фото: Дарницкое лесопарковое хозяйство
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В одном из районов Киева в лесу был проведен противопожарный рейд. Отдыхающим вручили листовки об обращении с взрывоопасными предметами и повестки для уточнения данных.

Об этом сообщает Дарницкое лесопарковое хозяйство.

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В субботу, 27 мая, в Деснянском районе Киева лесоводы вместе со спасателями, полицейскими и военными провели противопожарный рейд.

"Леса города Киева больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих", — сказали в Дарницком лесопарковом хозяйстве.

Любителям шашлыков в лесу напомнили об опасности костра и вручили отдыхающим мужской статьи призывного возраста повестки для уточнения военно-учетных данных. Данный вид повесток в военкомат вручается для обновления информации о семейном положении, месте работы, состоянии здоровья и т.д.

Кроме того, отдыхающим вручили открытки об алгоритме действий при обнаружении взрывоопасных предметов. Также людям напомнили об административной ответственности при нарушении правил пребывания в лесу.

  • Противопожарный рейд в киевском лесу. Фото: Дарницкое лесопарковое хозяйство
  • Противопожарный рейд в киевском лесу. Фото: Дарницкое лесопарковое хозяйство
  • Противопожарный рейд в киевском лесу. Фото: Дарницкое лесопарковое хозяйство
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Напомним, что недавно мы писали, кто может вручать повестки во время войны. Этот документ вправе вручать не только представители ТЦК и СП, но и другие уполномоченные лица. В частности, к таковым относятся работники ЖЭКов и ОСМД.

Добавим, пограничники могут не разрешить выезд 17-летним юношам, не состоящим на военном учете. Если встанут на учет, то проблем не будет.

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