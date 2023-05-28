Посол Британії Сіммонс прокоментувала атаку дронами на Київ

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Фото: google.com

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала нічну атаку дронами росіян на Київ. Вона стверджує, що Росія "надіслала подарунок" українській столиці на День міста.

Про це Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter.

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Реакція Сіммонс

"Сьогодні День Києва, тому Росія надіслала Україні жорстокий подарунок місту. Сиділи в укритті, слухаючи дуже гучний свист знадвору та відчуваючи, як здригаються стіни. Це не нормально", — написала Сіммонс.

It’s Kyiv Day today so of course 🇷🇺 has sent 🇺🇦 a violent gift to the city. Sat in shelter listening to the very loud whoosh bang sounds outside and feeling the walls shudder. This is not normal. — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 27, 2023

День Києва

У неділю, 28 травня, столиця України Київ святкує День народження. Це свято має велике значення для всієї України, адже воно вшановує день заснування столиці, якій 2023 виповнився 1541 рік.

З нагоди Дня міста мер Києва та Віталій Кличко звернувся до містян зі зворушливим відеопривітанням.

"Київ. Древній і сучасний. Створений добром. І завжди — під захистом світлих сил! Серце України бʼється тут", — сказав Кличко.

На честь цього, активні користувачі соцмереж показали, як величний Київ бачить штучний інтелект. Нейромережа продемонструвала кольори українського прапора та щасливих людей.

Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня, у Києві пролунала серія вибухів. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

У КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога.

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що сьогоднішня атака по Україні була нетиповою. Ворог використовував нові маршрути.

У Командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по України 54 ударних дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.