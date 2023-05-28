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Посол Британії Сіммонс прокоментувала атаку дронами на Київ

28 травня 2023 11:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Посол Британії Сіммонс прокоментувала атаку дронами на Київ
Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала нічну атаку дронами росіян на Київ. Вона стверджує, що Росія "надіслала подарунок" українській столиці на День міста.

Про це Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter.

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Реакція Сіммонс

"Сьогодні День Києва, тому Росія надіслала Україні жорстокий подарунок місту. Сиділи в укритті, слухаючи дуже гучний свист знадвору та відчуваючи, як здригаються стіни. Це не нормально", — написала Сіммонс.

День Києва 

У неділю, 28 травня, столиця України Київ святкує День народження. Це свято має велике значення для всієї України, адже воно вшановує день заснування столиці, якій 2023 виповнився 1541 рік. 

З нагоди Дня міста мер Києва та Віталій Кличко звернувся до містян зі зворушливим відеопривітанням. 

"Київ. Древній і сучасний. Створений добром. І завжди — під захистом світлих сил! Серце України бʼється тут", — сказав Кличко.

На честь цього, активні користувачі соцмереж показали, як величний Київ бачить штучний інтелект. Нейромережа продемонструвала кольори українського прапора та щасливих людей.

Київ очима штучного інтелекту
Київ очима штучного інтелекту. Фото: Midjourney

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня, у Києві пролунала серія вибухів. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

У КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога. 

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що сьогоднішня атака по Україні була нетиповою. Ворог використовував нові маршрути. 

У Командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по України 54 ударних дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.

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