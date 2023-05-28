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У Києві вручили повістки любителям шашликів у лісі

28 травня 2023 13:05
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Мобілізація 2023 — у Києві вручили повістки любителям шашликів у лісі
Відпочивальникам у лісі вручають повістки. Фото: Дарницьке лісопаркове господарство
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В одному із районів Києва у лісі провели протипожежний рейд. Відпочивальникам вручили листівки про поводження із вибухонебезпечними предметами та повістки для уточнення даних.

Про це повідомляє Дарницьке лісопаркове господарство.

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Повістка за шашлик

У суботу, 27 травня, в Деснянському районі міста Києва лісівники разом з рятувальниками, поліцейськими та військовими провели протипожежний рейд.

"Ліси міста Києва чи не найбільше потерпають від пожеж через велику рекреаційну навантаженість і недбалість відпочиваючих", — сказали у Дарницькому лісопарковому господарстві. 

Любителям шашликів у лісі нагадали про небезпеку багаття та вручили відпочивальникам чоловічої статті призовного віку повістки для уточнення військово-облікових даних. Даний вид повісток до військкомату вручається для оновлення інформації про сімейний стан, місце роботи, стан здоров’я тощо.

Окрім того, відпочивальникам вручили листівки про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Також людям нагадали про адміністративну відповідальність у разі порушення правил перебування у лісі. 

  • Протипожежний рейд у київському лісі. Фото: Дарницьке лісопаркове господарство
  • Протипожежний рейд у київському лісі. Фото: Дарницьке лісопаркове господарство
  • Протипожежний рейд у київському лісі. Фото: Дарницьке лісопаркове господарство
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Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто може вручати повістки під час війни. Цей документ мають право вручати не тільки представники ТЦК та СП, а й інші уповноважені особи. Зокрема, до таких відносяться працівники ЖЕКів та ОСББ. 

Додамо, прикордонники можуть не дозволити виїзд 17-річним юнакам, які не стоять на військовому обліку.  Якщо стануть на облік, то проблем не буде.

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