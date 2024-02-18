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В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни

18 февраля 2024 13:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни
Киевляне собрались для почтения памяти. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В центре столицы 10 лет назад состоялась Революция Достоинства — она продолжалась с 30 ноября по 23 февраля 2014 года. Больше всего участников погибли в период с 18 по 20 февраля, поэтому в эти дни в Киеве чтят память Героев Небесной Сотни.

На месте события побывали Новини.LIVE.

Почтение памяти Героев Небесной Сотни

Сегодня, 10 лет спустя, активисты и неравнодушные киевляне собрались, чтобы возложить цветы к памятникам Героям.

  • В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни - фото 1
    Почтение памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни - фото 2
    Почтение памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни - фото 3
    Почтение памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни - фото 4
    Почтение памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни - фото 5
    Почтение памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни - фото 6
    Почтение памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни - фото 7
    Почтение памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни - фото 8
    Почтение памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни - фото 9
    Почтение памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Что известно о Революции Достоинства

Революция Достоинства стала самым масштабным событием в новейшей истории Украины и логическим продолжением отстаивания прав человека и гражданина.

21 ноября 2013 года 1500 человек вышли на центральную площадь Киева в знак протеста. Их возмутило то, что бывший президент Виктор Янукович отказался подписывать документ, к которому Украина шла годами — соглашение об ассоциированном членстве в ЕС.

После жестокого избиения молодежи силовиками на площади Независимости протестное движение превратилось в длительную кампанию против властного режима, коррупции и нарушений прав человека.

Официально установлены 107 жертв Революции Достоинства. Большинство героев "Небесной сотни" скончались от огнестрельных ранений 20 февраля 2014 года.

Напомним, 17 февраля под зданием КГГА на акцию собрались киевляне. Они требовали вместо выделения средств на брусчатку — направить эти деньги украинским защитникам.

Кроме того, прошлый митинг под КГГА в Киеве прошел 10 февраля. Люди призвали власти направлять большинство бюджета на нужды ВСУ.

Киев
Аллея Героев Небесной Сотни
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Небесна Сотня

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