Кияни зібралися для вшанування пам'яті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У центрі столиці 10 років тому відбулася Революція Гідності — вона тривала з 30 листопада до 23 лютого 2014 року. Найбільше учасників загинуло у період із 18 до 20 лютого, тому в ці дні у Києві вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні.

На місці події побували Новини.LIVE.

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 10 років потому, активісти та небайдужі кияни зібралися, аби покласти квіти до пам’ятників Героям.

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 9

Що відомо про Революцію Гідності

Революція Гідності стала наймасштабнішою подією в новітній історії України й логічним продовженням обстоювання прав людини та громадянина.

21 листопада 2013 року 1500 людей вийшли на центральну площу Києва в знак протесту. Їх обурило те, що колишній президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ, до якого Україна йшла роками — угоду про асоційоване членство в ЄС.

Після жорстокого побиття молоді силовиками на майдані Незалежності протестний рух перетворився на тривалу кампанію проти владного режиму, корупції та порушенням прав людини.

Офіційно встановлено 107 жертв Революції гідності. Більшість героїв "Небесної сотні" померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, 17 лютого під будівлею КМДА на акцію зібралися кияни. Вони вимагали замість виділення коштів на бруківку — направити ці гроші українським захисникам.

Крім того, попередній мітинг під КМДА у Києві відбувся 10 лютого. Люди закликали владу спрямовувати більшість бюджету на потреби ЗСУ.