Годовщина гибели Дмитрия Коцюбайло Да Винчи — фоторепортаж

Портрет Дмитрия Коцюбайло. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сегодня, 7 марта, в Киеве почтили память Дмитрия Коцюбайло — "Да Винчи". Мероприятие состоялось на Аскольдовой могиле.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Чествование памяти Дмитрия Коцюбайло

На Аскольдовой могиле в Киеве собрались военные и гражданские, чтобы почтить память Дмитрия Коцюбайло, известного также по позывному "Да Винчи". Отважный защитник погиб на фронте ровно два года назад. У места захоронения Героя Украины провели совместную молитву.

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военные на чествовании памяти Да Винчи. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военный капеллан. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военные пришли почтить память Дмитрия Коцюбайло. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Почтение памяти Дмитрия Коцюбайло. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Чествование памяти Да Винчи. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Монументальная скульптура Герою Украины Дмитрию Коцюбайло. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские защитники на мероприятии в честь Дмитрия Коцюбайло. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военный держит в руках флаг. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Портрет Дмитрия Коцюбайло. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в ноябре 2024 года в Киеве открыли монументальную скульптуру Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло. Родные и побратимы защитника почтили его память.

Дмитрий Коцюбайло стал на защиту Украины в 2014 году. Он был первым добровольцем, которому при жизни присвоили звание Героя Украины.

7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом Донецкой области, защищая Украину от российской агрессии. Возле него разорвалась минометная мина, один из осколков попал в шею.