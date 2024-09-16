В Киеве почтили память погибших журналистов, в частности Георгия Гонгадзе

Журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в понедельник, 16 сентября, почтили память погибших журналистов. В частности, почтили основателя интернет-издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева с места происшествия.

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На месте захоронения Георгия Гонгадзе провели панихиду.

Журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева также почтила память коллег — корреспондента Богдана Затулы и оператора Евгения Сакуна. Они погибли в результате российской агрессии.

Чествование погибших журналистов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Чествование погибших журналистов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Чествование погибших журналистов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Чествование погибших журналистов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Чествование погибших журналистов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Чествование погибших журналистов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов