В Киеве почтили память погибших журналистов, в частности Георгия Гонгадзе

В Киеве почтили память погибших журналистов — фоторепортаж
16 сентября 2024 18:15
Журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
В Киеве в понедельник, 16 сентября, почтили память погибших журналистов. В частности, почтили основателя интернет-издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева с места происшествия.
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На месте захоронения Георгия Гонгадзе провели панихиду.
Журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева также почтила память коллег — корреспондента Богдана Затулы и оператора Евгения Сакуна. Они погибли в результате российской агрессии.
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