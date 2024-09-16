У Києві вшанували пам'ять загиблих журналістів, зокрема Георгія Ґонґадзе

У Києві вшанували пам'ять загиблих журналістів — фоторепортаж
16 вересня 2024 18:15
Журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У Києві у понеділок, 16 вересня, вшанували пам'ять загиблих журналістів. Зокрема, було вшановано засновника інтернет-видання "Українська правда" Георгія Ґонґадзе.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева з місця події.
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Вшанування загиблих журналістів
На місці поховання Георгія Ґонґадзе провели панахиду.
Журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева також вшанувала пам'ять колег — кореспондента Богдана Затули та оператора Євгенія Сакуна. Вони загинули внаслідок російської агресії.
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