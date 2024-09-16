В Киеве установили обстрелянный россиянами трансформатор - где посмотреть

На Контрактовой площади установили сгоревший трансформатор, который обстреляли россияне
В Киеве на Контрактовой площади в понедельник, 16 сентября, был установлен сгоревший трансформатор. Таким образом, решили показать последствия российских атак на энергетику.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Обстрелы украинской энергетики
Жители и гости столицы могут увидеть, как выглядит сгоревший от обстрелов трансформатор — его установили на Контрактовой площади.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России враг в 1024 раз атаковал энергетические объекты Украины.
Общие потери наших мощностей в результате нынешних обстрелов с 22 марта превышают 9 ГВт. В то же время, на оккупированных территориях находится еще 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и Запорожскую АЭС.
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