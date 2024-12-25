На Майдане установили ханукию - фоторепортаж Новости.LIVE

В Киеве установили самую большую в Европе ханукию — фоторепортаж
Евреи во всем мире в среду, 25 декабря, начинают празднование Хануки. В Киеве на Майдане Независимости установили самую большую в Европе ханукию.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Установка ханукии в Киеве
Накануне Хануки на Майдане Независимости установили самую большую ханукию.
Отметим, что Ханукия – светильник, который зажигают восемь дней в течение празднования Хануки. В этом году это период с 25 декабря и по 2 января.
Зажигание ханукии символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, а света над тьмой окружающего. Этот праздник является особым временем для семейного единения, духовного роста и радости.
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