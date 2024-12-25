Який стан повітря в Києві зранку 25 грудня — деталі від КМДА

Забруднене повітря в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві зранку, 25 грудня, покращився стан повітря. Наразі рівень забрудненості низький, також в нормі радіаційний фон.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

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Стан повітря в Києві

На стаціонарному пункті моніторингу повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г, загальний індекс якості повітря становить 21, що свідчить про дуже низький рівень забруднення.

Шкала забрудненості повітря. Фото: КМДа

У КМДА повідомили, що вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) — 10.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація — 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) — 9.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) — 10 мкг/м3;

діоксид азоту — 10.3 мкг/м3 (ГДК — 200 мкг/м3);

діоксид сірки — 1.5 мкг/м3 (ГДК — 500 мкг/м3);

оксид вуглецю — 231.9 мкг/м3 (ГДК — 5 000 мкг/м3);

озон — 32.7 мкг/м3 (ГДК — 160 мкг/м3);

оксид азоту — 2.3 мкг/м3 (ГДК — 400 мкг/м3).

Також радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год (в нормі).

На стаціонарному пункті моніторингу повітря за адресою вул. Китаївська, 22, загальний індекс якості повітря становить 27 — низький рівень забруднення.

А за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря — 30 (низький рівень забруднення).

Нагадаємо, штучний інтелект створив візуалізацію Чорнобилю, якби не сталося катастрофи на АЕС у 1986 році.

Також у Києві 1 грудня офіційно відкрили Подільсько-Воскресенський міст, будівництво якого тривало понад 30 років. На його зведення було витрачено понад 20 мільярдів гривень.