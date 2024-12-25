На Майдані встановили ханукію — фоторепортаж Новини.LIVE

Ханукія у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Євреї по всьому світу у середу, 25 грудня, починають святкування Хануки. У Києві на Майдані Незалежності встановили найбільшу в Європі ханукію.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Встановлення ханукії у Києві

Напередодні Хануки на Майдані Незалежності встановили найбільшу ханукію.

Ханукія у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ханукія у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зазначимо, що Ханукія — світильник, який запалюють вісім днів протягом святкування Хануки. Цього року це період з 25 грудня і до 2 січня.

Ханукія у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ханукія у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Запалювання ханукії символізує духовну стійкість і перемогу святості над нечистотою, а світла над темрявою навколишнього. Це свято є особливим часом для сімейного єднання, духовного зростання та радості.

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