На Майдані встановили ханукію — фоторепортаж Новини.LIVE

У Києві встановили найбільшу в Європі ханукію — фоторепортаж
Євреї по всьому світу у середу, 25 грудня, починають святкування Хануки. У Києві на Майдані Незалежності встановили найбільшу в Європі ханукію.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Встановлення ханукії у Києві
Напередодні Хануки на Майдані Незалежності встановили найбільшу ханукію.
Зазначимо, що Ханукія — світильник, який запалюють вісім днів протягом святкування Хануки. Цього року це період з 25 грудня і до 2 січня.
Запалювання ханукії символізує духовну стійкість і перемогу святості над нечистотою, а світла над темрявою навколишнього. Це свято є особливим часом для сімейного єднання, духовного зростання та радості.
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