В Киеве установили восковую фигуру Герою, расстрелянному за слова "Слава Украине"
В среду, 6 декабря, в Киеве торжественно открыли экспозицию, посвященную Герою Украины Александру Мациевскому. Его расстреляли оккупанты после того, как он произнес: "Слава Украине!"
Об этом сообщает ТСН и Суспільне.
Открытие экспозиции Александру Мациевскому
Как известно, восковую фигуру создал скульптор Олег Цьось. На ее создание выделили средства местные меценаты и фонды. Памятник был установлен на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".
Отмечается, что на открытии присутствовали мать и жена Александра Мациевского.
"Мне как небо раскрылось! И я вижу ту картинку, где расстреляют моего сына, где он говорит "Слава Украине!", и очередь! Я закричала "Саша!" — рассказала мать во время открытия.
Напомним, в Тбилиси, Грузия, установили памятник украинскому снайперу Александру Мациевскому, которого убили российские оккупанты за слова "Слава Украине".
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