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В Киеве установили восковую фигуру Герою, расстрелянному за слова "Слава Украине"

6 декабря 2023 15:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве установили восковую фигуру Герою, расстрелянному за слова "Слава Украине"
Экспозиция Герою Украины Александру Мациевскому. Фото: Киев24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 6 декабря, в Киеве торжественно открыли экспозицию, посвященную Герою Украины Александру Мациевскому. Его расстреляли оккупанты после того, как он произнес: "Слава Украине!"

Об этом сообщает ТСН и Суспільне.

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Открытие экспозиции Александру Мациевскому

Как известно, восковую фигуру создал скульптор Олег Цьось. На ее создание выделили средства местные меценаты и фонды. Памятник был установлен на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

Отмечается, что на открытии присутствовали мать и жена Александра Мациевского.

"Мне как небо раскрылось! И я вижу ту картинку, где расстреляют моего сына, где он говорит "Слава Украине!", и очередь! Я закричала "Саша!" — рассказала мать во время открытия.

Восковая фигура Герою Александру Мациевскому
Экспозиция Герою Украины Александру Мациевскому. Фото: Суспільне

Напомним, в Тбилиси, Грузия, установили памятник украинскому снайперу Александру Мациевскому, которого убили российские оккупанты за слова "Слава Украине".

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