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У Києві встановили воскову фігуру Герою, розстріляному за слова "Слава Україні"

6 грудня 2023 15:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві встановили воскову фігуру Герою, розстріляному за слова "Слава Україні"
Експозиція Герою України Олександру Мацієвському. Фото: Київ24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 6 грудня, у Києві урочисто відкрили експозицію, яка присвячена Герою України Олександру Мацієвському. Його розстріляли окупанти після того, як він промовив: "Слава Україні!"

Про це повідомляє ТСН та Суспільне

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Відкриття експозиції Олександру Мацієвському

Як відомо, воскову фігуру створив скульптор Олег Цьось. На її створення виділили кошти місцеві меценати та благодійні фонди. Пам'ятку встановили на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". 

Зазначається, що на відкритті були присутні мати та дружина Олександра Мацієвського. 

"Мені наче небо розкрилось! І я бачу ту картинку, де розстріюлють мого сина, де він каже "Слава Україні!", і очєрєдь! Я закричала "Саша!" — розповіла мати під час відкриття. 

Воскова фігура Герою Олександру Мацієвському
Експозиція Герою України Олександру Мацієвському. Фото: Суспільне

Нагадаємо, у Тбілісі, Грузія, встановили пам'ятник українському снайперу Олександру Мацієвському, якого вбили російські окупанти за слова "Слава Україні".

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