У Києві встановили воскову фігуру Герою, розстріляному за слова "Слава Україні"

Експозиція Герою України Олександру Мацієвському. Фото: Київ24

У середу, 6 грудня, у Києві урочисто відкрили експозицію, яка присвячена Герою України Олександру Мацієвському. Його розстріляли окупанти після того, як він промовив: "Слава Україні!"

Про це повідомляє ТСН та Суспільне.

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Відкриття експозиції Олександру Мацієвському

Як відомо, воскову фігуру створив скульптор Олег Цьось. На її створення виділили кошти місцеві меценати та благодійні фонди. Пам'ятку встановили на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

Зазначається, що на відкритті були присутні мати та дружина Олександра Мацієвського.

"Мені наче небо розкрилось! І я бачу ту картинку, де розстріюлють мого сина, де він каже "Слава Україні!", і очєрєдь! Я закричала "Саша!" — розповіла мати під час відкриття.

Експозиція Герою України Олександру Мацієвському. Фото: Суспільне

Нагадаємо, у Тбілісі, Грузія, встановили пам'ятник українському снайперу Олександру Мацієвському, якого вбили російські окупанти за слова "Слава Україні".