У Києві встановили воскову фігуру Герою, розстріляному за слова "Слава Україні"
У середу, 6 грудня, у Києві урочисто відкрили експозицію, яка присвячена Герою України Олександру Мацієвському. Його розстріляли окупанти після того, як він промовив: "Слава Україні!"
Про це повідомляє ТСН та Суспільне.
Відкриття експозиції Олександру Мацієвському
Як відомо, воскову фігуру створив скульптор Олег Цьось. На її створення виділили кошти місцеві меценати та благодійні фонди. Пам'ятку встановили на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".
Зазначається, що на відкритті були присутні мати та дружина Олександра Мацієвського.
"Мені наче небо розкрилось! І я бачу ту картинку, де розстріюлють мого сина, де він каже "Слава Україні!", і очєрєдь! Я закричала "Саша!" — розповіла мати під час відкриття.
Нагадаємо, у Тбілісі, Грузія, встановили пам'ятник українському снайперу Олександру Мацієвському, якого вбили російські окупанти за слова "Слава Україні".
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