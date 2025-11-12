Новогодняя елка в Киеве 2026 — какой она будет и когда открытие

Новогодняя елка в Киеве 2023 год. Фото: Вечерний Киев

В Киеве на Софийской площади установят главную новогоднюю елку страны, торжественное открытие которой запланировано на 6 декабря, в День святого Николая. Проект реализуется без привлечения бюджетных средств при поддержке меценатов.

Об этом рассказал The Village директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Реклама

Читайте также:

В Киеве установят 16-метровую елку

Праздничная локация в этом году получила название "Свет добра". Елка будет искусственной, высотой 16 метров, в пастельных оттенках с теплым сиянием.

Украшать праздничное дерево начнут уже 15 ноября, дерево привезут из "Добропарка", где компания Folk Ukraine хранит праздничный инвентарь.

Рядом с елкой обустроят каток, а также несколько ярмарочных домиков с травяными чаями и праздничными напитками.

Ранее в КГГА сообщили, что официальное открытие световой локации состоится 6 декабря, однако отдельных массовых мероприятий не будут проводить из-за ситуации с безопасностью.

А также мы писали, на какой день недели приходится Новый год 2026.