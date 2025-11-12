Новогодняя елка в Киеве 2026 — какой она будет и когда открытие

В Киеве установят новогоднюю елку — какой она будет
В Киеве на Софийской площади установят главную новогоднюю елку страны, торжественное открытие которой запланировано на 6 декабря, в День святого Николая. Проект реализуется без привлечения бюджетных средств при поддержке меценатов.
Об этом рассказал The Village директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.
В Киеве установят 16-метровую елку
Праздничная локация в этом году получила название "Свет добра". Елка будет искусственной, высотой 16 метров, в пастельных оттенках с теплым сиянием.
Украшать праздничное дерево начнут уже 15 ноября, дерево привезут из "Добропарка", где компания Folk Ukraine хранит праздничный инвентарь.
Рядом с елкой обустроят каток, а также несколько ярмарочных домиков с травяными чаями и праздничными напитками.
Ранее в КГГА сообщили, что официальное открытие световой локации состоится 6 декабря, однако отдельных массовых мероприятий не будут проводить из-за ситуации с безопасностью.
А также мы писали, на какой день недели приходится Новый год 2026.
Читайте Новини.LIVE!