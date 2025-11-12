Новорічна ялинка у Києві 2026 — якою вона буде та коли відкриття

У Києві встановлять новорічну ялинку — якою вона буде
У Києві на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку країни, урочисте відкриття якої заплановане на 6 грудня, у День святого Миколая. Проєкт реалізується без залучення бюджетних коштів за підтримки меценатів.
Про це розповів The Village директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.
У Києві встановлять 16-метрову ялинку
Святкова локація цього року отримала назву "Світло добра". Ялинка буде штучною, заввишки 16 метрів, у пастельних відтінках із теплим сяйвом.
Прикрашати святкове дерево почнуть вже 15 листопада, дерево привезуть із "Добропарку", де компанія Folk Ukraine зберігає святковий інвентар.
Поруч із ялинкою облаштують ковзанку, а також кілька ярмаркових будиночків із трав'яними чаями та святковими напоями.
Раніше у КМДА повідомили, що офіційне відкриття світкової локації відбудеться 6 грудня, однак окремих масових заходів не проводитимуть через безпекову ситуацію.
А також ми псиали, на який день тиждня припадає Новий рік 2026.
Читайте Новини.LIVE!