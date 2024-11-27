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В Киеве установят новогоднюю елку — в КГВА назвали условия

27 ноября 2024 10:08
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве установят новогоднюю елку
Новогодняя елка в Киеве в начале 2023 года. Фото иллюстративное: КГГА
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве в начале декабря установят новогоднюю елку. При этом будут соблюдены все требования безопасности, а проведение массовых мероприятий не предусматривается.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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В КГВА сообщили, что Совет обороны проголосовал за установку и обустройство Главной новогодней елки на территории Софийской площади со 2 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

"Как и в предыдущие годы, она будет установлена исключительно за средства меценатов, без привлечения бюджетных денег. Кроме того, на Софийской будут обустроены фотозоны с qr-кодами благотворительных фондов и два домика для реализации исключительно сувенирной продукции", — говорится в сообщении.

Также для посетителей локации будут установлены туалетные модульные кабины, в том числе для лиц с инвалидностью.

Отмечается, что всем хозяйствующим субъектам Киева, независимо от формы собственности, Совет обороны рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.

"В случае организации таких праздничных рождественских и новогодних мероприятий в помещениях — соблюдать режим ограничения использования электрической энергии, меры безопасности и учесть необходимость наличия укрытия", — отметили в КГВА.

КМВА
Сообщения КГВА. Фото: скриншот

Массовых собраний не будет

По словам городского головы Виталия Кличко, в Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений.

Также будут соблюдены требования безопасности и режим ограничения использования электроэнергии.

"Главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Ее установят на средства меценатов. Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами", — отметил Кличко.

Отмечается, что ГЛОБАЛ-ДЕКОР возьмет на себя монтажные и демонтажные работы, обслуживание елки. Средств из городского бюджета выделять не будут.

Торжественное открытие елки запланировано традиционно на День Святого Николая, 6 декабря.

Кличко
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Раньше мы писали, что в метро в Харькове уже царит праздничная атмосфера. Город готовится к Новому году. На одной из станций уже установили елку.

Сейчас популярны современные минималистические украшения для елки. Мало кто знает, что старинные игрушки, которые хранятся у наших бабушек и дедушек, могут стоить больших денег.

Виталий Кличко Киев Новый год Рождество новогодняя елка

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