Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві встановлять новорічну ялинку — в КМВА назвали умови arrow

У Києві встановлять новорічну ялинку — в КМВА назвали умови

27 листопада 2024 10:08
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві встановлять новорічну ялинку
Новорічна ялинка у Києві на початку 2023 року. Фото ілюстративне: КМДА
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві на початку грудня встановлять новорічну ялинку. При цьому буде дотримано усіх безпекових вимог, а проведення масових заходів не передбачається.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Читайте також:

Новорічна ялинка в Києві

В КМВА повідомили, що Рада оборони проголосувала за встановлення та облаштування Головної новорічної ялинки на території Софійської площі з 2 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року.

"Як і попередні роки, вона буде встановлена виключно за кошти меценатів, без залучення бюджетних грошей. Крім того, на Софійській будуть облаштовані фотозони з qr-кодами благодійних фондів та два будиночки для реалізації виключно сувенірної продукції", — говориться у повідомленні.

Також для відвідувачів локації будуть встановлені туалетні модульні кабіни, у тому числі для осіб з інвалідністю. 

Зазначається, що усім суб’єктам господарювання Києва, незалежно від форми власності, Рада оборони рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.

"У разі організації таких святкових різдвяних та новорічних заходів у приміщеннях — дотримуватись режиму обмеження використання електричної енергії, заходів безпеки та врахувати необхідність наявності укриття", — наголосили в КМВА.

КМВА
Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Масових зібрань не буде

За словами міського голови Віталія Кличка, у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. 

Також буде дотримано безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

"Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів. Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами", — зазначив Кличко.

Зазначається, що "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" візьме на себе монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки. Коштів з міського бюджету виділяти не будуть.

Урочисте відкриття ялинки заплановане традиційно на День Святого Миколая, 6 грудня. 

Кличко
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що в метро у Харкові вже панує святкова атмосфера. Місто готується до Нового року. На одній зі станцій вже встановили ялинку.

Зараз популярними стали сучасні мінімалістичні прикраси для ялинки. Мало хто знає, що старовинні іграшки, які зберігаються у наших бабусь і дідусів, можуть коштувати великих грошей.

Віталій Кличко Київ Новий рік Різдво новорічна ялинка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:16 Федоров запитав про бажані послуги в Дії – що відповіли українці

10:08 У Києві встановлять новорічну ялинку — в КМВА назвали умови

09:57 Подільський міст відкриють для руху авто — названо дату

09:57 Скандальний директор порту на Одещині відсудив посаду — деталі

09:53 У Севастополі лунали вибухи — над містом видніється дим

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

09:41 Повітряні сили повідомили, скільки цілей вдалося збити цієї ночі

09:25 Чи потрібен антивірус на Android-смартфонах у 2024 році

09:25 Окупанти обстріляли Харківщину різною зброєю — деталі від ОВА

09:23 Відключення світла в Одесі — графіки й ремонтні роботи на середу

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

10:16 Федоров запитав про бажані послуги в Дії – що відповіли українці

10:08 У Києві встановлять новорічну ялинку — в КМВА назвали умови

09:57 Подільський міст відкриють для руху авто — названо дату

09:57 Скандальний директор порту на Одещині відсудив посаду — деталі

09:53 У Севастополі лунали вибухи — над містом видніється дим

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

09:41 Повітряні сили повідомили, скільки цілей вдалося збити цієї ночі

09:25 Чи потрібен антивірус на Android-смартфонах у 2024 році

09:25 Окупанти обстріляли Харківщину різною зброєю — деталі від ОВА

09:23 Відключення світла в Одесі — графіки й ремонтні роботи на середу

08:57 З Харківщини евакуюють людей — яка ситуація в регіоні

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК