У Києві встановлять новорічну ялинку

Новорічна ялинка у Києві на початку 2023 року. Фото ілюстративне: КМДА

У Києві на початку грудня встановлять новорічну ялинку. При цьому буде дотримано усіх безпекових вимог, а проведення масових заходів не передбачається.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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В КМВА повідомили, що Рада оборони проголосувала за встановлення та облаштування Головної новорічної ялинки на території Софійської площі з 2 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року.

"Як і попередні роки, вона буде встановлена виключно за кошти меценатів, без залучення бюджетних грошей. Крім того, на Софійській будуть облаштовані фотозони з qr-кодами благодійних фондів та два будиночки для реалізації виключно сувенірної продукції", — говориться у повідомленні.

Також для відвідувачів локації будуть встановлені туалетні модульні кабіни, у тому числі для осіб з інвалідністю.

Зазначається, що усім суб’єктам господарювання Києва, незалежно від форми власності, Рада оборони рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.

"У разі організації таких святкових різдвяних та новорічних заходів у приміщеннях — дотримуватись режиму обмеження використання електричної енергії, заходів безпеки та врахувати необхідність наявності укриття", — наголосили в КМВА.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Масових зібрань не буде

За словами міського голови Віталія Кличка, у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг.

Також буде дотримано безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

"Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів. Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами", — зазначив Кличко.

Зазначається, що "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" візьме на себе монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки. Коштів з міського бюджету виділяти не будуть.

Урочисте відкриття ялинки заплановане традиційно на День Святого Миколая, 6 грудня.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

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