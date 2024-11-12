Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Стало відомо, коли у Києві встановлять новорічну ялинку arrow

Стало відомо, коли у Києві встановлять новорічну ялинку

12 листопада 2024 11:07
Євгенія Брюховецька - редактор
Новорічна ялинка у Києві - коли встановлять
Новорічна ялинка. Ілюстративне фото: realist.online
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві головну новорічну ялинку планують встановити 6 грудня — у День Святого Миколая. Цього року вона буде прикрашена у біло-блакитних кольорах.

Про це розповів президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький у коментарі виданню Інформатор.

Читайте також:

Ялинка у Києві у 2024 році

Традиційно цьогоріч ялинку встановлять на Софіївській площі у центрі столиці та відкриють у День Святого Миколая, який Україна святкує за новим календарем — 6 грудня.

"Ялинка буде 100%, а в нас є й бажання, і досвід, і ті ж генератори — знайдуться, і кошти. Все, що треба для святкування, хоч і мінімального, буде, і традицію збережемо", — сказав Добруцький.

Планується, що ялинка буде білого кольору, висотою 12-15 метрів, та прикрашеною блакитними гірляндами й сріблястими та білими іграшками. За словами президента Folk Ukraine, білий колір символізуватиме життя з чистого листа, а блакитні гірлянди — чисте небо над Україною.

Він розповів, що задум для святкування був більш масштабним, але через довгі узгодження у КМДА організатори не встигають втілити усе задумане.

Зокрема, планувалося надати ялинці власний номер телефону та IP-адресу, аби з нею можна було "спілкуватися", передати привітання тощо. Ці повідомлення хотіли транслювати у фотозоні поруч, але святкування буде скромнішим через брак часу.

Поряд з ялинкою встановлять фотозону, де буде QR-код з посиланням для донатів на благодійність.

Раніше ми писали, що в Охматдиті порахували, скільки коштів необхідно для відновлення лікарні після ракетного удару.

Крім того, там оголосили тендер на збереження будівлі під час зимового періоду.  Першочергові протиаварійні роботи планують завершити до 15 листопада.

День Святого Миколая Київ новорічна ялинка Новий рік декорації

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:06 Превентивні відключення перед обстрілом — пояснення експерта

11:53 Загроза здоров'ю — мешканці Одещини скаржаться на завод

11:50 Конфіскація за борги — яке майно ухилянтів у безпеці

11:46 У Кривому Розі загинула матір й троє дітей — що відомо про родину

11:24 Президент Фінляндії зробив заяву щодо перемовин України та РФ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

11:23 На Волині чоловік намагався підкупити прикордонника

11:18 Британія проситиме США терміново надати Україні $20 млрд, — ЗМІ

11:17 На Одещині п'яна мама ледь не вбила дітей у ДТП — деталі

11:17 Вимкніть ці 5 функцій на смартфоні, щоб заощадити заряд батареї

11:07 Стало відомо, коли у Києві встановлять новорічну ялинку

12:06 Превентивні відключення перед обстрілом — пояснення експерта

11:53 Загроза здоров'ю — мешканці Одещини скаржаться на завод

11:50 Конфіскація за борги — яке майно ухилянтів у безпеці

11:46 У Кривому Розі загинула матір й троє дітей — що відомо про родину

11:24 Президент Фінляндії зробив заяву щодо перемовин України та РФ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

11:23 На Волині чоловік намагався підкупити прикордонника

11:18 Британія проситиме США терміново надати Україні $20 млрд, — ЗМІ

11:17 На Одещині п'яна мама ледь не вбила дітей у ДТП — деталі

11:17 Вимкніть ці 5 функцій на смартфоні, щоб заощадити заряд батареї

11:07 Стало відомо, коли у Києві встановлять новорічну ялинку

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку