Новорічна ялинка у Києві - коли встановлять

Новорічна ялинка. Ілюстративне фото: realist.online

У Києві головну новорічну ялинку планують встановити 6 грудня — у День Святого Миколая. Цього року вона буде прикрашена у біло-блакитних кольорах.

Про це розповів президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький у коментарі виданню Інформатор.

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Традиційно цьогоріч ялинку встановлять на Софіївській площі у центрі столиці та відкриють у День Святого Миколая, який Україна святкує за новим календарем — 6 грудня.

"Ялинка буде 100%, а в нас є й бажання, і досвід, і ті ж генератори — знайдуться, і кошти. Все, що треба для святкування, хоч і мінімального, буде, і традицію збережемо", — сказав Добруцький.

Планується, що ялинка буде білого кольору, висотою 12-15 метрів, та прикрашеною блакитними гірляндами й сріблястими та білими іграшками. За словами президента Folk Ukraine, білий колір символізуватиме життя з чистого листа, а блакитні гірлянди — чисте небо над Україною.

Він розповів, що задум для святкування був більш масштабним, але через довгі узгодження у КМДА організатори не встигають втілити усе задумане.

Зокрема, планувалося надати ялинці власний номер телефону та IP-адресу, аби з нею можна було "спілкуватися", передати привітання тощо. Ці повідомлення хотіли транслювати у фотозоні поруч, але святкування буде скромнішим через брак часу.

Поряд з ялинкою встановлять фотозону, де буде QR-код з посиланням для донатів на благодійність.

Раніше ми писали, що в Охматдиті порахували, скільки коштів необхідно для відновлення лікарні після ракетного удару.

Крім того, там оголосили тендер на збереження будівлі під час зимового періоду. Першочергові протиаварійні роботи планують завершити до 15 листопада.