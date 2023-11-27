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В Киеве установят новогоднюю елку — за чьи деньги

27 ноября 2023 11:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве установят новогоднюю елку — за чьи деньги
Новогодняя елка в Киеве 2023. Фото: КГГА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Совет обороны Киева принял решение об установке новогодней елки в столице этого года. Ее будут украшать не за деньги бюджета города, а за счет меценатов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Сообщается, что по традиции главную елку страны установят на Софийской площади. Ответственность за ее обслуживание принимает ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

"Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. Но с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии", — говорится в сообщении.

Виталий Кличко добавляет, что массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

"Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева", — говорит мэр столицы.

Отмечается, что установят елку до 6 декабря, уберут — до 10 января.

Напомним, в Днепре в этом году установят новогоднюю елку. Часть жителей города против решения власти.

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