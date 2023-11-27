У Києві встановлять новорічну ялинку — за чиї гроші

Новорічна ялинка у Києві 2023. Фото: КМДА

Рада оборони Києва ухвалила рішення про встановлення новорічної ялинки в столиці цього року. Її прикрашатимуть не за кошти бюджету міста, а за рахунок меценатів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Повідомляється, що, за традицією, головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. Відповідальність за її обслуговування бере на себе ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

"Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Віталій кличко додає, що масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", — каже мер столиці.

Зазначається, що встановлять ялинку до 6 грудня, приберуть — до 10 січня.

Нагадаємо, у Дніпрі цього року встановлять новорічну ялинку. Частина мешканців міста проти такого рішення влади.