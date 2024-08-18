Из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков — детали

Полицейская регулирует движение у въезда в Киев. Фото: УНИАН

В Киеве в воскресенье, 18 августа, ввели ограничения для крупногабаритных фур по передвижению по столичным дорогам. Мероприятия связаны с ростом температуры воздуха в столице.

Об этом заявили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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Как заявили правоохранители, для сохранения дорожного покрытия в период роста температуры воздуха грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28 °С.

Там уточнили, что введенные ограничения касаются автотранспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой более чем на 7 т.

Полицейские призывают дальнобойщиков переждать жаркий период на автоплощадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог, а также у объектов дорожного сервиса.