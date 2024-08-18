Через спеку у Києві обмежили рух вантажівок — деталі

У Києві ввели обмеження на рух вантажних фур — що чекає на далекобійників
У Києві у неділю, 18 серпня, ввели обмеження для великогабаритних фур щодо пересування столичними дорогами. Заходи пов'язані через зростання температури повітря у столиці.
Про це заявили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
У Києві запровадили обмеження руху фур
Як заявили правоохоронці, для збереження дорожнього покриття в період зростання температури повітря, вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 °С.
Там уточнили, що запроваджені обмеження стосуються автотранспорту фактичною масою понад 24 т та навантаженням на вісь понад 7 т.
Поліцейські закликають далекобійників перечекати спекотний період на автомайданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об’єктів дорожнього сервісу.
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