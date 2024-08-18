Россияне во второй раз за 18 августа пытались обстрелять Киев — детали

В КМВА рассказали, чем во второй раз за день враг атаковал Киев — детали
Российская армия второй раз за день пыталась совершить очередную ракетную атаку по Киеву. В этот раз вместо баллистических ракет, враг мог использовать крылатую ракету "Искандер-К".
Об этом заявил глава КМВА Сергей Попко в воскресенье, 18 августа.
Россияне второй раз за сутки атакуют Киев
По его словам, враг запустил ракеты в 07:00 утра.
"Предварительно, тип вооружения типа "Искандер-К". После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления. Силами и средствами ПВО все вражеские цели были уничтожены", — сказал чиновник.
Он добавил, что окончательная информация по уничтоженным целям будет предоставлена в Воздушных Силах. Сейчас в Киеве, как отметил Попко, нет попаданий и пострадавших.
Обстрел Киева 18 августа — что известно
Напомним, утром в воскресенье, 18 августа, в Киеве раздались взрывы. Тогда в КМВА заявили, что враг трижды в месяц атаковал город северокорейскими ракетами.
Впоследствии в столице и пригороде вторично было громко: силы ПВО отработали по вражеской ракете на границе с Броварами.
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