В Киеве уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская"
В Киеве уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.
Об этом сообщает КГГА/
Остановка движения поездов между станциями "Теремки" и "Демеевская"
Сообщается, что поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Лыбидская".
"Движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" — "Демеевская" уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей", — говорится в сообщении.
В то же время, в течение следующих 2 часов заработают дублирующие маршруты наземного транспорта.
Как сообщают местные паблики в Telegram, в связи c этим на остановках общественного транспорта образовались значительные скопления людей.
Напомним, утром 8 декабря стало известно, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.
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