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В Киеве уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская"

8 декабря 2023 13:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская"
Поезд в метро Киева. Фото: ukr.life
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Об этом сообщает КГГА/

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Остановка движения поездов между станциями "Теремки" и "Демеевская"

Сообщается, что поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Лыбидская".

"Движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" — "Демеевская" уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей", — говорится в сообщении.

В то же время, в течение следующих 2 часов заработают дублирующие маршруты наземного транспорта.

Остановка поездов метро "Теремки" и "Лыбидская"
Уведомление об остановке поездов метро. Фото: скриншот

Как сообщают местные паблики в Telegram, в связи c этим на остановках общественного транспорта образовались значительные скопления людей.

Остановка поездов метро "Теремки" и "Лыбидская"
Скопление на остановке общественного транспорта. Фото: Киев Оперативный

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

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