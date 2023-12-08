У київському метро закриють рух поїздів на шести станціях — про які йдеться

Станція метрополітену в Києві. Фото: РБК-Україна

У київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Про це повідомляє КМДА.

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Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА вирішила провести терміновий ремонт перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Теремки". Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт.

На цей період поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська".

Проте станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

"Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро — вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів", — йдеться у повідомленні.

У КМДА пояснили, що через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців і проводитимуться на поверхні землі.

Скриншот допису КМДА

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, що у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст для проїзду спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та міських автобусів 1 грудня. Працюватиме автобусний маршрут за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" — станція метро "Лівобережна".

Також ми писали, що у Харкові відкриють дитячий садок у метрополітені. Його зможуть відвідувати діти старшого дошкільного віку.