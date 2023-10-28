В Киеве за почти 400 тыс грн хотят заменить баннер на нежилом здании
На Prozorro появилась информация о замене баннера на нежилом здание в центре Киева. Такую замену произвели за триста восемьдесят тысяч гривен.
Замена баннера на нежилом здание
В столице объявили о замене баннерного полотна на нежилом здании с противоаварийными работами по фасаду в Киеве по улице Сагайдачного.
Как свидетельствует тендерная документация, обнародованная на сайте системы публичных закупок, победителем тендера стал ФЛП Яремич Леонид.
Другие скандальные тендеры в столице
Киевская городская государственная администрация (КГГА) объявила тендер на закупку алкогольных напитков почти на 100 тысяч гривен.
В Киеве провели тендер на ремонт дорожного участка у Жулянского путепровода. "Киевавтодор" потратил на ремонт участка Т-10-27 более 1 млрд гривен. В тендере была только одна компания-участник и фактически победитель этого тендера, компания — ОНУР.
Напомним, в Шевченковском районе Киева в Делегатском переулке, готовят к сносу еще одно историческое здание, которому более 100 лет. Это последнее историческое здание улицы.
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