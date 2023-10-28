У Києві за майже 400 тис грн хочуть замінити банер на нежитловій будівлі
На Prozorro з'явилася інформація стосовно заміни банера на не житловій будівлі у центрі Києва. Таку заміну зробили за триста вісімдесят тисяч гривень.
Заміна банера на нежитловій будівлі
У столиці оголосили про заміну банерного полотна на нежитловій будівлі з протиаварійними роботами по фасаду у Києві на вулиці Сагайдачного.
Як свідчить тендерна документація, оприлюднена на сайті системи публічних закупівель, переможцем тендеру став ФОП Яремич Леонід Олександрович.
Інші скандальні тендери у столиці
Київська міська державна адміністрація (КМДА) оголосила тендер на закупівлю алкогольних напоїв на майже 100 тисяч гривень.
У Києві провели тендер на ремонт дорожньої ділянки біля Жулянського шляхопроводу. "Київавтодор" витратив на ремонт ділянки Т-10-27 понад 1 млрд гривень. В тендері була лише одна компанія-учасник та фактично переможець цього тендеру, компанія — ОНУР.
Нагадаємо, в Шевченківському районі Києва в Делегатському провулку, готують до зносу ще одну історичну будівлю, якій понад 100 років. Зазначається, що це остання історична будівля вулиці.
Читайте Новини.LIVE!