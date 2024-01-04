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В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха — что произошло

4 января 2024 18:22
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Козюк Татьяна
редактор
В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха — что произошло
Транспорт и люди на улице Киева. Фото иллюстративное: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве, по результатам мониторинга, наблюдается ухудшение качества воздуха. В связи с этим жителям столицы советуют ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщили в КГГА.

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В Киеве ухудшилось состояние качества воздуха

"В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, рекомендуется ограничить пребывание на улице", — написали в КГГА.

Так, в столице фиксируют повышение концентрации взвешенных частиц – пыли. Причиной этого являются метеорологические условия, в частности низкая скорость ветра.

В то же время превышение опасных концентраций в воздухе не было обнаружено.

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Информация о состоянии воздуха в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, жителей Киева призывают воздержаться от купания в водоемах на праздник Крещения. Ведь в условиях военного положения возможны российские провокации против верующих.

Добавим, что 29 декабря 2023 года в результате атаки оккупантов в Киеве тоже зафиксировали ухудшение качества воздуха.

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