В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха — что произошло
В Киеве, по результатам мониторинга, наблюдается ухудшение качества воздуха. В связи с этим жителям столицы советуют ограничить пребывание на улице.
Об этом сообщили в КГГА.
В Киеве ухудшилось состояние качества воздуха
"В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, рекомендуется ограничить пребывание на улице", — написали в КГГА.
Так, в столице фиксируют повышение концентрации взвешенных частиц – пыли. Причиной этого являются метеорологические условия, в частности низкая скорость ветра.
В то же время превышение опасных концентраций в воздухе не было обнаружено.
Напомним, жителей Киева призывают воздержаться от купания в водоемах на праздник Крещения. Ведь в условиях военного положения возможны российские провокации против верующих.
Добавим, что 29 декабря 2023 года в результате атаки оккупантов в Киеве тоже зафиксировали ухудшение качества воздуха.
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