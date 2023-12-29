Внаслідок атаки окупантів у Києві зафіксовано погіршення якості повітря

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

У Києві зафіксовано локальне погіршення якості повітря. Мешканців столиці закликали обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення.

Про це повідомляє КМДА.

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Погіршення якості повітря в Києві

Внаслідок пожежі в Подільському районі міста через російський обстріл у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря.

У північній частині столиці спостерігається підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток. У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА наголосили, що перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено.

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря у столиці рекомендовано:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Правий берег столиці:

на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря — 96 (високий рівень забрудненості);

за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря — 29 (низький рівень забрудненості);

за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості);

за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря — 27 (низький рівень забрудненості);

за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря — 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Лівий берег Києва:

на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря — 35 (низький рівень забрудненості);

за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря — 43 (низький рівень забрудненості).

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені. Постраждали цивільні об'єкти.

Також ми писали, що у Києві рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей. Внаслідок атаки РФ загинули двоє громадян.

Додамо, сьогодні зранку російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Вогнеборці намагаються оперативно загасити пожежу, однак полумʼя настільки велике, що це не вдається зробити швидко.