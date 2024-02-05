В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд — детали

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве синоптики этой зимой зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров в воскресенье, 4 февраля, достигли +4,6°С.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Температурный рекорд в Киеве 4 февраля

По данным наблюдений метеорологической станции, в тот день минимальная температура воздуха превысила на 2,1°С температурный рекорд, зафиксированный в 1936 году, и составляла +4,6°С.

Скриншот поста обсерватории Срезневского

Рекорды температуры в Киеве в 2023 году

Метеорологическая осень в 2023 году началась в столице на две недели позже климатической нормы. В то же время сентябрь признали самым теплым за 142 года наблюдений.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве в прошлом году было зафиксировано 40 температурных рекордов — в 2022 году их было всего 15.

Напомним, что рекордные показатели термометров в столице фиксировали осенью 2023 года. Центральная геофизическая обсерватория отмечала, что эта осень в Киеве стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений.

Также мы писали, что 30 октября столица пережила историческое тепло — температура воздуха поднялась до +20,6°С, побив предыдущий рекорд 2013 года.

Кроме того, Всемирная метеорологическая организация при ООН подтвердила новый температурный рекорд в Европе на уровне 48,8°C.