У Києві зафіксували новий температурний рекорд — деталі

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Києві синоптики цієї зими зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів у неділю, 4 лютого, сягнули +4,6°С.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Температурний рекорд у Києві 4 лютого

За даними спостережень метеорологічної станції, того дня мінімальна температура повітря перевищила на 2,1°С температурний рекорд, зафіксований у 1936 році, і становила +4,6°С.

Скриншот допису обсерваторії Срезневського

Рекорди температури у Києві у 2023 році

Метеорологічна осінь у 2023 році розпочалася у столиці на два тижні пізніше за кліматичну норму. Водночас вересень визнали найтеплішим за 142 роки спостережень.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві минулого року було зафіксовано 40 температурних рекордів — у 2022 році їх було лише 15.

Нагадаємо, що рекордні показники термометрів у столиці фіксували й восени 2023 року. Так, Центральна геофізична обсерваторія зазначала, що ця осінь у Києві стала однією з найтепліших за всю історію спостережень.

Також ми писали, що 30 жовтня столиця пережила історичне тепло — температура повітря піднялася до +20,6°С, побивши попередній рекорд 2013 року.

Крім того, Всесвітня метеорологічна організація при ООН підтвердила новий температурний рекорд у Європі — на рівні 48,8 °C.