В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

Сегодня в Киеве очень ветрено

В среду, 29 марта, в столице зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч).

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Рекордная скорость ветра в Киеве

Отмечается, что такая скорость — это повторение предыдущего максимального значения, которое зарегистрировали в 2022 году.

Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице равняется 25 м/с (90 км/ч) и удерживается с 20 марта 1881 года.

Погода в Киеве 29 марта

На протяжении дня в Киевской области будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла;

в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Напомним, 3 24 по 26 марта в Киеве метеорологи зафиксировали температурные рекорды. Уже 24 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +14,4°С, повторив рекордное значение, зафиксированное в 1913 году и это на 11,0°С выше климатической нормы и соответствует погоде конца апреля.