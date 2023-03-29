У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру
У середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год).
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
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Рекордна швидкість вітру в Києві
Зазначається, що така швидкість — це повтор попереднього максимального значення, яке зареєстрували у 2022 році.
Історичний рекордний максимум швидкості вітру в столиці дорівнює 25 м/с (90 км/год) і утримується з 20 березня 1881 року.
Погода в Києві 29 березня
У Київській області впродовж дня буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі та вранці можливі пориви 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла;
- у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Нагадаємо, 3 24 по 26 березня у Києві метеорологи зафіксували температурні рекорди. Вже 24 березня середньодобова температура повітря в Києві склала +14,4°С, повторивши рекордне значення, зафіксоване в 1913 році й це на 11,0°С вище за кліматичну норму і відповідає погоді кінця квітня.