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В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков за последние 40 лет

30 ноября 2023 12:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков за последние 40 лет
Человек везет ребенка на санях. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве уже несколько дней бушует непогода, город засыпает снегом. Вчера, 29 ноября, было зафиксировано рекордное количество суточных осадков за последние 40 лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Рекорд суточных осадков

В Киеве 29 ноября был зафиксирован рекорд суточного количества осадков. Показатель составил 17,5 мм. По информации метеорологов, это на 0,4 мм превысило предыдущий рекордный показатель. Он был зафиксирован в 1983 году.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 29 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков — 17,5 мм, что на 0,4 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1983 года для этого дня", — отметили в обсерватории.

Уведомление о рекорде
Сообщение о рекорде. Фото: скриншот поста ЦГО

Напомним, в столице уже несколько дней бушует непогода, повлекшая транспортный коллапс на дорогах. В ближайшее время киевлян ожидает похолодание, а дороги и тротуары города покроются льдом.

Добавим, в Киеве прошли дожди и мокрый снег. После такой погоды на "подготовленных" к зиме дорогах можно наблюдать слякоть.

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