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В Киеве зафиксировали рекордную жару — какая температура воздуха

12 июля 2024 14:52
Евгения Брюховецкая - редактор
В июле в Киеве температура воздуха побила рекорды
Люди на улицах Киева во время жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Синоптики зафиксировали в Киеве температурные рекорды. Максимальная отметка на термометре достигла +34,2 °С, что на 0,5 °С превышает предыдущий рекорд.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook в пятницу, 12 июля.

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"В Киеве зафиксировали температурные рекорды
Максимальная температура воздуха достигла 34,2 °С, что на 0,5 °С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года", — говорится в сообщении.

В то же время минимальная температура воздуха в столице не опускалась ниже 21,7 °С, что больше на 0,3 °С за предыдущее рекордное значение.

По данным Укргидрометцентра, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 28,1 °С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1922 на 0,5 °С, а климатическую норму — на 7,2 °С.

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Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, в Киеве сегодня ожидается резкое изменение погодных условий. Прогнозируют дождь с грозой с сохранением до конца суток.

Также мы писали, что синоптик Игорь Кибальчич предупредил украинцев об очередном усилении жары в ближайшее время. В этот период температура будет +33…+38 °С, а в южных и центральных областях местами разогреет до +40…+42 °С.

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