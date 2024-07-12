В июле в Киеве температура воздуха побила рекорды

Люди на улицах Киева во время жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Синоптики зафиксировали в Киеве температурные рекорды. Максимальная отметка на термометре достигла +34,2 °С, что на 0,5 °С превышает предыдущий рекорд.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Температурный рекорд в Киеве

"В Киеве зафиксировали температурные рекорды

Максимальная температура воздуха достигла 34,2 °С, что на 0,5 °С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года", — говорится в сообщении.

В то же время минимальная температура воздуха в столице не опускалась ниже 21,7 °С, что больше на 0,3 °С за предыдущее рекордное значение.

По данным Укргидрометцентра, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 28,1 °С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1922 на 0,5 °С, а климатическую норму — на 7,2 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, в Киеве сегодня ожидается резкое изменение погодных условий. Прогнозируют дождь с грозой с сохранением до конца суток.

Также мы писали, что синоптик Игорь Кибальчич предупредил украинцев об очередном усилении жары в ближайшее время. В этот период температура будет +33…+38 °С, а в южных и центральных областях местами разогреет до +40…+42 °С.