В июле в Киеве температура воздуха побила рекорды

В Киеве зафиксировали рекордную жару — какая температура воздуха
Синоптики зафиксировали в Киеве температурные рекорды. Максимальная отметка на термометре достигла +34,2 °С, что на 0,5 °С превышает предыдущий рекорд.
Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook в пятницу, 12 июля.
Температурный рекорд в Киеве
"В Киеве зафиксировали температурные рекорды
Максимальная температура воздуха достигла 34,2 °С, что на 0,5 °С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года", — говорится в сообщении.
В то же время минимальная температура воздуха в столице не опускалась ниже 21,7 °С, что больше на 0,3 °С за предыдущее рекордное значение.
По данным Укргидрометцентра, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 28,1 °С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1922 на 0,5 °С, а климатическую норму — на 7,2 °С.
Напомним, в Киеве сегодня ожидается резкое изменение погодных условий. Прогнозируют дождь с грозой с сохранением до конца суток.
Также мы писали, что синоптик Игорь Кибальчич предупредил украинцев об очередном усилении жары в ближайшее время. В этот период температура будет +33…+38 °С, а в южных и центральных областях местами разогреет до +40…+42 °С.
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