У липні в Києві температура повітря побила рекорди

Люди на вулицях Києва під час спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Синоптики зафіксували у Києві температурні рекорди. Максимальна позначка на термометрі досягнула +34,2 °С, що на 0,5 °С перевищує попередній рекорд.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook у п'ятницю, 12 липня.

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Температурний рекорд у Києві

"У Києві зафіксували температурні рекорди

Максимальна температура повітря досягла 34,2 °С, що на 0,5 °С вище попереднього рекордного показника 1885 року", — йдеться у повідомленні.

Водночас мінімальна температура повітря у столиці не опускалася нижче 21,7 °С, що більше на 0,3 °С за попереднє рекордне значення.

За даними Укргідрометцентру, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 28,1 °С. Це перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5 °С, а кліматичну норму — на 7,2 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, у Києві сьогодні очікується різка зміна погодних умов. Прогнозують дощ з грозою з утриманням до кінця доби.

Також ми писали, що синоптик Ігор Кібальчич попередив українців про чергове посилення спеки найближчим часом. У цей період температура буде +33…+38 °С, а у південних та центральних областях місцями розігріє до +40…+42 °С.